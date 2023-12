Andreolli a ITV: “Coppa Italia? Nessun dramma. È stato un 2023 di livello, le assenze…”

"Carlos Augusto si è calato con grande determinazione in questa nuova avventura. Lo ha fatto velocemente. Dimostra che ha qualità tecniche importanti e anche caratteriali. Lo abbiamo visto nelle ultime settimane. Come si sta adattando a ricoprire ruoli diversi con grande qualità. Un acquisto importante per i nerazzurri. Arnautovic e Thuram non hanno mai giocato insieme. C'è curiosità per vederli all'opera insieme. Si sposano bene per caratteristiche. Marcus ha avuto un avvio incredibile, riesce a sfornare assist per i compagni. Bisogna stringere i denti con le assenze. E affrontare questa gara con la massima attenzione. È stato un 2023 di grandissimo livello. L'Inter ha maturato una consapevolezza nel gioco e nelle gambe notevole. Il numero delle partite disputate dall'Inter in questo 2023 è un dato importante. Mantenere questa continuità fisica e mentale non è mai semplice. Calhanoglu? La sua capacità di adattarsi al ruolo davanti alla difesa è stato incredibile, inaspettato. Quasi spaventoso quanto sia cresciuto. Acerbi è un giocatore di grandissima esperienza. Mi viene da sorridere per chi era scettico nei suoi confronti. Qualcuno pensava che non fosse più il Francesco Acerbi che avevamo apprezzato negli anni. Il mister lo conosceva bene ed è andato a chiedere questo giocatore con determinazione, sapeva che cosa avrebbe potuto dargli. È difficile contrastarlo e prendergli il tempo, nell'intelligenza tattica. Bisseck ha permesso a Pavard di recuperare con i giusti tempi. Si sta confermando bene. Lautaro? Si sentirà la sua mancanze", ha concluso Andreolli a Inter TV.