Andreolli a Inter TV: “Inter maturata: un anno fa non accettava le difficoltà, ora invece…”

Marco Andreolli ha analizzato il match tra Inter e Udinese in diretta da San Siro: "Nelle difficoltà e nelle emergenze in campo questa Inter ci sta bene. Sta trovando grande forza mentre l'anno scorso le difficoltà le subiva o non le accettava in certi momenti della gara. Perché voleva comandare l gare e voleva gestire la palla. Un'Inter che anche nelle difficoltà della rosa sta trovando grande forza, riscoprendosi anche nei ruoli".

"Dimarco? Nell'ultima trequarti di campo ha qualità nel piede che sono uniche. In Italia ma anche a livello europeo è nelle prime posizioni. Quando vedo Fede - anche come tiene i calzettoni - nel modo che ha di controllare il pallone nel primo tocco di palla e poi nel gestirla penso che abbia qualità tecniche importanti tipiche dei giocatori antichi, che vedevi un tempo. Quei giocatori che hanno basi tecniche davvero uniche. Ha aumentato le sue conoscenze calcistiche nell'interpretare il ruolo. Fa le due fasi con grande intensità. L'Inter riesce ad occupare bene il campo anche in fase di non possesso palla. Trova grande efficacia poi quando deve può attaccare e trovare gli spazi davanti. Questo è uno dei segreti dell'Inter di quest'anno. La crescita maggiore rispetto alla scorsa stagione sicuramente è quella relativa alla mentalità. Bisognava fare un ulteriore salto di qualità, proprio dal punto di vista mentale. Barella? Il gol può essere un punto di svolta dopo un avvio difficile. Stiamo vedendo di nuovo il Nicolò di sempre. La sua ultima gara è stata totale in entrambe le fasi. Poi è arrivato il gol bellissimo e importante, la ciliegina sulla torta. Calhanoglu?Incredibile come questo giocatore abbia migliorato le sue qualità. Trequartista, poi mezz'ala e infine mediano. Man mano che arretrava di posizione i suoi numeri offensivi miglioravano. È diventato un centrocampista totale", ha concluso Andreolli.