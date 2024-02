Marco Andreolli ha analizzato i temi più importanti di Roma-Inter. Queste le sue parole nello studio di Inter TV: "L'Inter è una squadra in salute. Oggi affrontiamo una Roma che sta attraversando un ottimo momenti di forma. Tre vittorie su tre con De Rossi. Una partita che può dare ancora più valore alla vittoria di domenica. L'Inter da tanti mesi ha bene in testa il proprio obiettivo, il lavoro quotidiano, ciò che bisogna mettere in campo in ogni gara. La convinzione giusta. L'Inter non si prende mai pause, se ne è prese pochissime in questa stagione nonostante le partite giocate. Anche quando trova il vantaggio non si ferma. Quando ha la possibilità di attaccare lo fa con grande voglia, energia e qualità. Dimostra di avere caratteristiche che le permettono di essere pericolosa in tanti modi diversi. Sta giocando un calcio di altissima qualità".

"Il centrocampo dell'Inter contro la Juve è stato determinante. Avere un centrocampo di grande qualità come quello nerazzurro è importantissimo. La differenza la sta facendo il modo di interpretare la gara. Il lancio di Calhanoglu nel primo tempo è stato spettacolare. Credo che pochi giocatori abbiano questa giocata qui. È una giocata che provano questa, è un movimento che provano spesso poi però bisogna trovare quella qualità lì nel passaggio e il tempo giusto. Sembra facile, ma è veramente complicato. L'idea di gioco di De Rossi permette ai giocatori di maggior talento di rendere al massimo. Così che tutti possano essere importanti e di supporto ai compagni. Aver ritrovato Pellegrini è importante per i giallorossi. Il primo vero test match per la Roma è questo contro l'Inter. L'Inter sta dimostrando maturità e mentalità, forse la crescita più importante fatta dai nerazzurri. Affrontare ogni partita con l'atteggiamento giusto. In certe partite bisogna avere anche grande umiltà. In questi match è vietato prendersi momenti di pausa. Pavard sta dimostrando il suo valore, la sua esperienza e la sua qualità. Sta facendo vedere le sue tante qualità e il motivo per il quale è arrivato in questa squadra. Contro la Juventus ha fatto la miglior prestazione in nerazzurro. Un crescendo continuo nelle ultime settimane. Da quando ha trovato la condizione sta diventando un giocatore sempre più importante. E determinante anche nell'area avversaria. Thuram? Permette alla squadra di crescere e trovare soluzioni diverse. Grazie a questo giocatore ha trovato il modo di poter essere pericolosa in maniera differente rispetto alle passate stagioni. Questo giocatore sta diventando sempre più fondamentale. Con Lautaro è sembrato da subito perfetto", ha concluso Andreolli prima del fischio d'inizio.