Andreolli: “Napoli-Inter trasferta più importante di questa parte di stagione”

Intervenuto negli studi di Inter TV, Marco Andreolli ha presentato così la partita del Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter

"Non è una partita decisiva, visto che mancano ancora tante partite, ma è la trasferta più importante di questa parte di stagione. Forse, sono le due squadre che hanno fin qui espresso il miglior calcio. Ci sono tutti gli ingredienti per vedere una bella partita. E' una partita che mette in palio punti pesanti, è di quelle trasferte che può dire tanto per la classifica e il proseguo del campionato. Calhanoglu? Ha avuto bisogno di qualche settimana per imparare un nuovo ruolo, ma poi è uscita tutta la sua qualità: il calcio offensivo dell'Inter lo ha aiutato e credo stia disputando una delle sue migliori stagioni. Sta diventando un centrocampista completo".