Andreolli: “Ieri punto guadagnato, rimane un po’ di amaro. I giocatori non escono…”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro del pareggio con l'Atalanta: punto guadagnato ma anche molte cose positive intraviste nella squadra di Inzaghi.

Marco Andreolli, nuova presenza negli studi di Inter TV, ha analizzato il pareggio rocambolesco dell'Inter con l'Atalanta: "Immaginavo potesse essere una partita aperta fino all'ultimo. Quando metti grande intensità ci stanno dei minuti di calo. E' stata una partita in cui è successo tanto. Ci chiedevamo se essere contenti o meno. Per come si è sviluppata la fine sicuramente un punto guadagnato. Peccato non aver fatto il 2-0 e non aver tagliato le gambe all'Atalanta. Siamo calati un po' e loro sono venuti fuori. Forse anche un calo mentale. Sono stati bravi a riprenderla nel secondo tempo. Rimaniamo con un pizzico di amaro in bocca. Sia l'Inter che l'Atalanta non hanno ancora una brillantezza fisica per poter giocare 90 minuti ad alti livelli. I giocatori non escono dal campo soddisfatti perché quando hai lo scudetto ricamato sulla maglia, fai bene, non riesci a capitalizzare quanto di buono hai fatto e quindi ti rimane l'amaro. Sono state fatte tante cose buone ma alcune vanno migliorate e da domani su questi aspetti inizieranno a lavorare".