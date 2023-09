Inter-Sassuolo, Andreolli: “Scelta la formazione che ha dato maggiori garanzie. Frattesi…”

"Frattesi? Quello che ha dimostrato da subito è quello che gli ha permesso di avere un impatto importante con il mondo nerazzurro. Non era scontato e non era semplice. Vestire la maglia nerazzurra è qualcosa di diverso. È un giocatore giovane che mette esperienza alle spalle. Ha dimostrato di avere grandi qualità. Sarà una partita particolare per lui, in cui vivrà tante emozioni. Secondo me l'Inter ha trovato grande forza l'anno scorso dalle serate importanti. Nelle sfide importanti abbiamo visto una mentalità cambiata rispetto ai primi mesi di campionato. Con una voglia di soffrire da parte di tutto il gruppo, capendo che non sempre bisogna comandare le partite. La squadra è migliorata dal punto di vista mentale e tattico. I giocatori sono andati poi a migliorare le loro qualità individuali. Intesa tra Sommer e i difensori? Il portiere ha la mentalità giusta, è stato aiutato dalla qualità dei compagni. È rimasto impressionato, non aveva mai giocato in Italia. Qui si cresce con un'attenzione diversa anche alla fase di non possesso. Questo lo ha aiutato nel suo inserimento. È stato bravo. Il mister ha delle certezze importanti con questo modulo. Chiaro che con così tante partite ravvicinate, l'assenza di un attaccante potrebbe essere pesante. Quando il mister ha avuto a disposizione tutti ha avuto un cambio di marcia importante. I giocatori a disposizione hanno le qualità per adattarsi a ricoprire ruoli diversi. Mkhitaryan? È uno di quei giocatori che per intelligenza tattica, per le esperienze fatte potrebbe coprire un ruolo più offensivo. Ma ci sono altri giocatori che possono farlo. Sanchez può fare la seconda punta o il trequartista, dando una mano a centrocampo e legando le zone del campo. Dimarco? Per lui vestire questa maglia e questi colori è speciale. La leadership che si è conquistato nello spogliatoio è una leadership importante. Nel calcio di oggi il ruolo da esterno lo devi saper fare in maniera completa ed intensa. Carlos Augusto? Abbiamo visto subito le sue qualità", ha concluso Andreolli approfondendo la vastità della rosa sulla quale può contare Inzaghi.