Andreolli: “Inzaghi ha scelto i titolarissimi, le scelte dimostrano l’importanza della gara”

Marco Andreolli ha analizzato la gara in programma oggi tra Inter e Frosinone: "San Siro ancora una volta tutto pieno, una sfida importante anche visti i risultati del week end. Una di quelle partite trappola, che bisogna riuscire ad approcciare come ha sempre fatto in queste giornate l'Inter. Lautaro dipendente? Sempre un po' riduttivo pensare di essere dipendenti da un unico giocatore per una rosa importante come quella nerazzurra. Per i numeri che sta avendo in stagione, per la continuità nella prestazione Lautaro è un giocatore che riesce a dare qualcosa in più. Appena entra riesce ad essere determinante e fondamentale. In tutte le azioni importanti lui ha sempre messo il suo zampino. Mercoledì contro un avversario che ti obbligava a giocare ad alto ritmo con la rosa che ha disposizione l'Inter riesce tenere alto il livello. E nel secondo tempo ci sono a disposizione tanti giocatori di qualità, che riescono ad essere determinanti".