Andreolli sui sorteggi CL: “Simeone che torna a San Siro? Affascinante. Bisognerà tenere…”

Marco Andreolli ha commentato brevemente il sorteggio toccato in sorte all' Inter per quanto riguarda gli ottavi di Champions League : "Il ritorno di Simeone in quello che è stato il suo stadio? Ci sono tanti elementi affascinanti che rendono questa sfida in programma agli ottavi davvero interessante. Napoli e Lazio affrontano due squadre importanti. Speriamo che tutte le italiane riescano a dimostrare cose importanti in Champions League. Bello se tutte quante riuscissero ad andare avanti. Sarebbe un ulteriore messaggio da parte del nostro calcio italiano".

Sui pericoli che l'Atletico Madrid presenta Andreolli ha aggiunto: "Griezmann riesce a dare quel qualcosa in più quando serve la giocata risolutiva. In questo è eccezionale. Sarà uno dei giocatori da tenere maggiormente in considerazione. L'anima di questa squadra? Non si limita a difendere in maniera compatta ma in queste ultime stagioni Simeone ha provato a darle qualcosa di diverso in fase offensiva. Rispetto alle altre squadre spagnole ha un'identità forte. Trova tanta forza e ha grandissima esperienza".