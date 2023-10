Andreolli: “Sanchez aveva bisogno di giocare in Nazionale. Oggi duelli sulle fasce, l’Inter…”

"Inter insieme all'Arsenal non ha ancora subito gol in trasferta? L'Inter è una squadra unita e compatta. Anche in trasferta riesce a giocare sempre in maniera corta, i reparti rimangono vicini. E porta sempre tanti uomini nell'area di rigore avversaria. Calhanoglu? Le sue doti tecniche e nel vedere il gioco con il lancio lungo le aveva ampiamente dimostrate. Anche all'interno dell'area di rigore, letture difensive da mediano vero, tutto ci fa capire quanta grande sia stata la sua crescita. Non è semplice adattarsi in nuovi ruoli. Per l'Inter il gioco sulle fasce laterali è qualcosa di fondamentale. Inzaghi è bravo a sfruttare gli esterni. Anche nel gioco di Juric le fasce sono importanti. I duelli più importanti contro il Torino saranno sulle fasce. Sapere di avere tanti esterni di qualità con caratteristiche diverse è un qualcosa di estremamente positivo. Carlos Augusto è stato molto bravo. Non ha avuto bisogno di adattarsi come succede solitamente. Entrare in un gruppo dove tutto gira nel modo giusto lo ha agevolato", ha analizzato Andreolli nello studio di Inter TV.