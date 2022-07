Anellucci: “Dybala? In Italia per lo stipendio può arrivarci solo l’Inter”

Le parole dell'agente: "Io credo che in Italia per quanto riguarda la parte dello stipendio del calciatore ci possa arrivare solo l’Inter"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Claudio Anellucci, agente di mercato, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: “Io credo che in Italia per quanto riguarda la parte dello stipendio del calciatore ci possa arrivare solo l’Inter. Non vedo la possibilità Milan perché deve rinnovare Leao, alzare lo stipendio di Theo Hernandez e hanno perso Kessie proprio per non rinnovare con un ingaggio alto. Sugli altri club mi sembra molto dura per questa questione, anche se la Roma da uno stipendio alto a Pellegrini. Poi nel mercato può comunque succedere di tutto”.