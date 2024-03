Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Claudio Anellucci, procuratore, ha parlato così del futuro di Romelu Lukaku con la Roma: "Non vedo calciatori indispensabili. Credo che la Roma faccia una riflessione e non credo che Lukaku si abbassi lo stipendio. Non ci sono margini per una trattativa con il giocatore in questo senso, è un'operazione da non fare, folle. Non è indispensabile e non ha fatto partite da incorniciare che ne giustifichino la conferma".