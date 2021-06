Anna Falchi: “Mi è dispiaciuto l’addio di Inzaghi, ma si era concluso un ciclo. Sarri…”

Foto particolari in caso di imprese della Nazionale? Anna Falchi dice no, quelle sono riservate per la sua squadra del cuore: la Lazio. Ecco il suo pensiero sull'addio di Inzaghi e sull'arrivo di Sarri...

“Con i social ho un buon rapporto. Li uso con grande moderazione, ho anche poco tempo per starci. Non dico mai la mia, difficilmente prendo posizione, se non per la Lazio. Non prendo mai posizione, è l'unico modo per non avere nemici. Qualcuno mi scrive che sarebbe disposto a cambiare squadra pur di farmi contenta". Con queste parole Anna Falchi fotografa il meccanismo dei social ai microfoni di Radio 2. E per quanto riguarda la Lazio e Sarri aggiunge: “Mi è dispiaciuto l'addio di SimoneInzaghi, è un grande allenatore, un grande professionista, ma si era concluso un ciclo, più di quello non saremmo riusciti a fare, la situazione era diventata un po' statica. È giusto che Simone faccia altre esperienze in altre squadre ed è giusto che la Lazio cambi modulo, gioco. Io non avrei mai pensato di riuscire a portare a casa Sarri. Lo amo. É un uomo giusto per le squadre del centro-sud. Prima il Napoli, poi la Lazio. Se ci porta Insigne ci fa anche un bel regalo. É un sogno, chissà...".