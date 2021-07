Dopo l’Inter anche il Genoa rinuncia all’amichevole col PSG per allarme Covid

Il club rossoblù doveva giocare domani contro la squadra francese ma ha deciso di rinunciare all'amichevole

Il coronavirus influenza ancora il pianeta calcio. E come è successo all'Inter , che alla fine ha deciso di non partire per gli States per evitare i rischi legati alla pandemia, anche il Genoa ha dovuto rinunciare ad un'amichevole.

Era in programma domani alle 21 la sfida amichevole con il PSG. Ma il club rossoblù ha comunicato che non si recherà in Francia. "Una decisione presa con rammarico, ma resasi necessaria in considerazione dei nuovi rischi evidenziati in questi giorni dalle autorità competenti. Rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia", ha scritto la società in un comunicato ufficiale.