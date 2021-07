Inter, niente USA per allerta Covid: nessuna penale e una promessa. Ora amichevole…

L'Inter rinuncia alla tournée americana e alla Florida Cup e organizzerà un'amichevole la settimana prossima

Niente tournée americana e Florida Cup per l'Inter di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro ha deciso ieri in extremis di non partire a poche ore dal decollo. Il numero crescente di contagi da Covid-19 a Orlando e la rinuncia dell'Arsenal per positivi nel gruppo squadra hanno spinto la società di viale della Liberazione al dietrofront.