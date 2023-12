Caos in Arabia Saudita: annullata la Supercoppa di Turchia per motivi politici

La Supercoppa di Turchia tra Galatasaray e Fenerbahce, in programma oggi a Riad, in Arabia Saudita, è stata annullata a pochi minuti dal calcio di inizio. Il motivo? Le richieste avanzate dal governo saudita, non accettate dalle due squadre e dalla federazione turca. I vertici del Paese ospitante hanno infatti imposto il divieto di esporre poster di Atatürk (fondatore e primo Presidente della Repubblica turca), di suonare l'inno nazionale turco (İstiklal Marşı), di indossare magliette raffiguranti Atatürk e di prinunciare la frase di Atatürk "Pace in casa, pace nel mondo".

Condizioni subito rigettate da Galatasaray e Fenerbahce, che avevano manifestato da subito la volontà di non scendere in campo se fossero stati confermati i divieti. A nulla sono serviti i tentativi di compromesso tra le due federazioni: i giocatori e gli staff tecnici delle squadre, dopo aver atteso a lungo in hotel, si sono diretti in aeroporto per rientrare in patria.