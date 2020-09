Inter, giornata di annunci: non solo Vidal, definita anche la cessione di Godin al Cagliari

Giornata di annunci per l’Inter: il club nerazzurro annuncerà in giornata l’ingaggio di Arturo Vidal, che in queste ore si sta sottoponendo alle visite mediche di rito, ma potrebbe non fermarsi qui. Oggi potrebbe essere anche il giorno di Diego Godin al Cagliari: il difensore uruguaiano, arrivato a Milano la scorsa estate, saluta dopo una sola stagione. Così scrive Tuttosport: “Fra venerdì e sabato era stato definito l’addio di Diego Godin. L’uruguaiano, ottenuta la buonuscita desiderata dall’Inter, oggi dovrebbe firmare il suo contratto triennale col Cagliari da 2.5 milioni a stagione“.