Ansa – Conte, epilogo non scontato. Faccia a faccia, Zhang si aspetta che il tecnico…

Se da una parte il primo anno di Antonio Conte è positivo dal punto di vista dei risultati, dall’altra le polemiche sollevate nell’ultimo periodo dal tecnico hanno indotto l’Inter ad una riflessione urgente. L’Ansa riassume il momento in casa nerazzurra con queste parole: “Ore decisive, di riflessione e di silenzio: l’epilogo non è scontato e il finale resta a sorpresa”.

Il peso delle parole: “Conte chiede l’adesione totale al suo progetto, una identità di vedute completa, una solidarietà in campo e fuori a tutela anche della sua vita privata. L’allenatore dell’Inter – sempre riottoso nei riguardi di tutte le società dove e’ transitato – ha una visione autonoma, una voglia di vincere che si deve tramutare in un mercato da lui condotto senza intromissioni né mediazioni. Conte vuole risultati immediati ed è questo che il tecnico chiederà nell’incontro atteso nelle prossime ore. Un faccia a faccia con la società che arriva dopo qualche giorno dalla dolorosa sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia e soprattutto a una giusta distanza di tempo dall’ennesimo sfogo di Conte che ha scosso l’ambiente e diviso i tifosi. Si discuterà a mente fredda mettendo sul tavolo tutte le ipotesi”.

La via del dialogo: “Steven Zhang sembra prediligere la via del dialogo e difficilmente procederà a un esonero. Conte – in sostanza – dovrà dire se restare o andarsene di sua volontà, dovrà parlare chiaro. La proprietà non accetterà aut-aut o imposizioni. Tuttavia, per le scelte di campo ci possono essere ancora possibilità di trattativa. Conte e’ un grande allenatore, fra i migliori al mondo – come riconosce l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti – e prima di lasciarlo andare, si tenterà la via difficile del confronto a “bocce ferme””.

(Ansa)