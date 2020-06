Coppa Italia, la probabile formazione del Napoli. Ansa: “Tutta la città freme, Gattuso…”

Gattuso e il Napoli puntano moltissimo sulla Coppa Italia, visto anche l’avvio di campionato non brillante. L’Ansa fa il punto sugli allenamenti a Castel Volturno e sulle scelte del tecnico in vista della partita di sabato contro l’Inter: “Freme il Napoli, freme tutta Napoli. Riguardo alla formazione che Gattuso manderà in campo contro i nerazzurri, è azzardato fare previsioni perché la lunghissima sosta ha influito inevitabilmente sulla condizione fisica dei giocatori e dunque andrà in campo chi avrà saputo recuperare più in fretta nel corso delle ultime settimane. Scontata la presenza di Koulibaly in difesa, che andrà a prendere il posto di Manolas, bloccato da un fastidioso infortunio. Quanto all’attacco, è praticamente certa la presenza di Mertens che si accinge (la firma è data ormai per imminente) a firmare il prolungamento del contratto con il Napoli. Dopo essere stato a lungo indeciso se accettare le proposte proprio dell’Inter, il belga ha deciso poi di prolungare il contratto per chiudere la sua carriera con la maglia azzurra. Con Insigne e Callejon che completeranno il tridente d’attacco, comincerà invece dalla panchina Arek Milik”.

Coppa Italia, la probabile formazione dell’Inter

(Ansa)