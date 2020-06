Napoli-Inter, la probabile: chance per Ranocchia dal 1′? Lu-La in attacco. A centrocampo…

A quasi 100 giorni dall’ultima gara, l’Inter si prepara a tornare in campo al San Paolo contro il Napoli. Sfida complicata con la squadra di Gattuso che parte dall’1-0 conquistato a San Siro. Secondo quanto riporta Sky Sport, Conte lavora sul 3-5-2 con un paio di dubbi in difesa tra Skriniar e De Vrij e a centrocampo con Sensi che è rientrato da poco. Possibile chance dal primo minuto per Ranocchia. Sulle fasce spazio a Moses a destra e Young a sinistra. Brozovic e Barella a completare il centrocampo. Coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro per provare a ribaltare il risultato dell’andata.

(Sky Sport)