CorSera – L’anti Napoli non esiste, mischia di squadre imperfette. L’Inter non brilla

"Il 4 gennaio il Napoli perdeva contro l’Inter la prima (e unica) partita. La voglia di vedere il campionato riaperto — con il Milan a a -5, la Juve in striscia positiva e l’Inter vincitrice del big match — è stata così intensa da trasformare in realtà un puro desiderio. Dieci giorni dopo la squadra di Spalletti è più che mai prima. In classifica: a novembre, prima del Mondiale, era a +8 sul Milan, secondo, e ora è a +9. Sul campo: segnare 5 gol alla Juve, che non ne subiva da 8 partite, è un segnale di forza enorme. Quasi definitivo. L’anti-Napoli non esiste. C’è una mischia di squadre imperfette, che rincorrono a vuoto. Il Milan, in una settimana, ha sprecato due gol di vantaggio contro la Roma; si è fatta eliminare dal Torino in Coppa Italia, in casa e 11 contro 10; ha rischiato di naufragare a Lecce, sotto 0-2 alla fine del primo tempo (Hjulmand sarà la prossima grande plusvalenza firmata Corvino)", analizza il Corriere della Sera.

"Per recuperare, Pioli ha fatto vecchio calcio: dentro il doppio centravanti — Origi più Giroud — e palla alta. Il gol del 2-2 è nato così. I problemi del Milan, però, sono tanti. A partire dai 7 gol di testa subiti (Ibanez domenica scorsa, Baschirotto ieri). In questa speciale classifica i rossoneri sono ultimi. Irriconoscibile Theo, rimasto in Qatar, e per una volta deleterio Kalulu, come Bremer in Napoli-Juve. L’Inter, contro il Verona, ha sbloccato subito la partita con Martinez, al nono gol come Leao: solo Osimhen (12) ne ha fatti di più. Poi non ha brillato anche se Fabbri ha annullato il 2-0, ancora a Lautaro, in maniera misteriosa. Inter e Milan si giocheranno la Supercoppa, adesso obiettivo vero, mercoledì, a Riad. Sbalzo termico, fuso e tante ore di aereo", aggiunge il quotidiano.