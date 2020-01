Antognoni: “Inter in un buon momento. Tre attaccanti? Scelta che ci ha sorpreso: Conte vuole…”

A pochi minuti dal calcio d’inizio tra Inter e Fiorentina, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il dirigente viola Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Rai Sport e ha presentato la sfida.

Si parte con le condizioni di Castrovilli: “Sta bene, ha avuto un problema per una pallonata. La semifinale di Coppa Italia è un obiettivo per la Fiorentina, ce la giochiamo contro una grande squadra in novanta minuti salvo supplementari. Siamo entrambe in un buon periodo, ce la giochiamo. Con Iachini la squadra è più determinata e punta al risultato, senza nulla togliere a Montella. E’ cambiato lo spirito, con i risultati raggiunti abbiamo acquisito un po’ di fiducia e abbiamo la possibilità di esprimerci meglio“.

Sulla Coppa Italia: “È un obiettivo iniziale. Questa è una partita diversa dalle altre. Ce la giochiamo fino alla fine contro una grande squadra. Siamo in un buon periodo così come l’Inter“.

Su Vlahovic: “È un giocatore moderno. È giovane e ha già dimostrato di essere un giocatore valido. Un tiro e un gol contro l’Inter in campionato? È di buon auspicio. Speriamo si possa ripetere questa sera. Una partita difficile ma non impossibile per noi“.

Inter con i tre attaccanti: “Siamo meravigliati anche noi. Questa sera Antonio (Conte, ndr) vuole vincere la partita e si è sbilanciato. Le tattiche sono positive sotto certi aspetti, ma possiamo far male. Non dobbiamo permette agli attaccante di ricevere rifornimenti“.