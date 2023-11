Antognoni: “Juve-Inter? Allegri tirerà fuori il corto muso. I nerazzurri…”

"Italia qualificata a Euro 2024? Contano i risultati, soprattutto quando devi qualificarti. Si va all'Europeo, per ora non da protagonisti perché siamo in quarta fascia, però poi alla fine l'Italia quando non è favorita riesce sempre a dare il meglio". Parla così Giancarlo Antognoni, in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, a margine sella serata di beneficenza "Insieme per Campi" in favore delle famiglie di Campi Bisenzio colpite dall'alluvione: "Spalletti avrà sei mesi con due amichevoli per poter capire chi giocherà da titolare, poi comunque con le caratteristiche che adotta lui come sistema di gioco penso possa mettere in difficoltà anche le squadre più forti".