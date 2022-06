Antognoni: “Mercato, Dybala all’Inter è il colpo principale. Poi ci sono quelli…”

Intervistato da Tuttomercatoweb, Giancarlo Antognoni parla del mercato. L'ex giocatore è intrigato dal possibile arrivo di Paulo Dybala all'Inter. "Dybala all'Inter è il colpo principale, poi ci sono quelli all'estero che in Italia non si possono fare, come Nunez dal Benfica al Liverpool e Haaland al Manchester City. Non dimentichiamo poi il passaggio di Vlahovic alla Juventus. Questi tre sono gli spostamenti più importanti".