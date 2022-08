Antognoni: “Milenkovic resta? Sarebbe buona cosa: fosse andato via lui…”

Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola, Giancarlo Antognoni, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato così della probabile permanenza in Toscana di Nikola Milenkovic: "Sarebbe già una buona cosa: fosse andato via lui, la Fiorentina in difesa avrebbe perso un elemento importante. Se rimane, penso che sarà un punto a favore della Fiorentina".