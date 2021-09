Antognoni: “Scudetto? Inter resta favorita: ha fatto acquisti mirati e ponderati”

Le parole dell'ex dirigente della Fiorentina: "Scudetto? La mia favorita rimane l'Inter, nonostante abbia perso Lukaku e Hakimi"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giancarlo Antognoni, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato così della corsa scudetto, partendo dal big match di domani tra Napoli e Juventus: "Il Napoli direi che è favorito per domani, ma la Juve è sempre imprevedibile. Non è partita bene, ma è sempre una squadra che arriverà fino alla fine nella lotta per lo Scudetto. Il Napoli ha un'ottima rosa, anche loro punteranno a vincere il campionato e poi ha un allenatore che li stimolerà nel modo migliore. Sarà una bella sfida. Scudetto? La mia favorita rimane l'Inter, nonostante abbia perso Lukaku e Hakimi ha fatto acquisti mirati e ponderati, rimane la favorita".