Antonelli: “Lukaku per l’Inter non si tocca. Lautaro? Per me partirà un altro big”

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Stefano Antonelli, noto agente FIFA, ha commentato la notizia della possibile partenza di Lautaro

"Dobbiamo dividere il discorso tra le esigenze economiche dell'Inter e il contratto di Lautaro. Evidente che il contratto di Lautaro vada rivisto, ma l'Inter sta ragionando sulla possibilità di vendere un altro pezzo da novanta. Lukaku non si tocca per nessun motivo al mondo, ma la realtà è che l'Inter non può permettersi di dar via Lautaro. Ora mi viene in mente il nome di de Vrij, anche se nel mercato di oggi è molto meno facile trovare un difensore centrale forte come l'olandese".