Antonello: “Emozione unica e speciale. Grazie di cuore ai tifosi, questo scudetto va…”

Le parole di Antonello ai microfoni di Inter TV nella sede dell'Inter. Le emozioni sono speciali, lo scudetto diventa una dedica speciale anche per chi ha sofferto in questo anno di pandemia.

Le parole di Alessandro Antonello ai microfoni di Inter TV: "E' un'emozione incredibile, un'emozione unica. Forse anche quasi irripetibile. Da interista, come tutti i nostri tifosi, ma soprattutto da amministratore delegato vivere dall'interno questa emozione è qualcosa di unico e speciale. Ci terrei a ringraziare mister Conte, i ragazzi che hanno lavorato in maniera incredibile in questa annata e che hanno ottenuto un risultato incredibile. Un ringraziamento va anche a tutti quelli che lavorano nel nostro club, la nostra squadra invisibile. Hanno dato un supporto dietro le quinte importante. Un ringraziamento ai nostri partner e sponsor che ci hanno sostenuto in questo anno particolare. Un ringraziamento ai tifosi che purtroppo non abbiamo potuto avere allo stadio ma che oggi hanno dimostrato l'attaccamento alla società, un grazie di cuore da parte mia".

"Un progetto partito 5 anni fa grazie alla famiglia Zhang., Suning, che ci hanno aiutato nella crescita. Un punto di arrivo. Un ultimo sforzo che i ragazzi hanno fatto sul campo in un anno difficile, senza tifosi allo stadio, in condizioni difficili. Ha un significato diverso perché vincere un campionato in una condizione normale è molto difficile, vincerlo in una pandemia a maggior ragione ci rende orgogliosi per il risultato ottenuto. Ci tengo a ringraziare gli operatori sanitari che hanno sostenuto quelli che hanno sofferto e che stanno lavorando in maniera importante per uscire dalla pandemia. Uno scudetto che va dedicato anche a loro", ha concluso Antonello.