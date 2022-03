Milano-Cortina, lascia l’ad Novari: tra i possibili sostituti Antonello

L'ad dell'Inter tra i dirigenti nominati da Repubblica come candidati a sostituire l'attuale ad della Fondazione

La fondazione Milano-Cortina 2026 potrebbe cambiare amministratore delegato. Vincenzo Novari, attuale ad, sarebbe in uscita e da quanto riporta il quotidiano Repubblica come sostituto potrebbe arrivare al suo posto Alessandro Antonello, attuale ad dell'Inter."Novari, oltre che amministratore delegato, è anche presidente del Comitato di gestione: il suo cammino, non facile, dovrebbe terminare nel prossimo cda, previsto per il 6 aprile a Milano", scrive il quotidiano.