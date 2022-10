Da Antonello conferme su nuovo sponsor. Inter, stadio da sola? “C’è il piano B”

"Per concludere il quadro, l’ad corporate Antonello ha confermato che «è in corso la ricerca di un nuovo sponsor», in sostituzione di DigitalBits. Mentre a proposito di quanto detto da Scaroni, ovvero all’eventualità che il Milan possa proseguire da solo con la realizzazione di un nuovo impianto se non sarà nell’area si San Siro, il dirigente nerazzurro ha affermato che «anche l’Inter ha un piano B»".