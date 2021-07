Antonello: “Suning, ribadito impegno su medio-lungo termine. Sui tagli e InterSpac…”

Le parole alla Gazzetta dello Sport dell'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, rilasciate dopo l'accordo con Socios.com

"È un cambio epocale, dalla tradizione all’innovazione, le direttrici del futuro sono la digitalizzazione e il contatto con milioni di tifosi che smettono di essere passivi e diventano attivi nelle decisioni del club. Ad esempio, potremmo chiedere alla gente, che tanto ci è mancata nell’ultimo anno e mezzo, come vuole disegnare il pullman del club o come vuole usare nuovi slogan".

L'intervista ad Antonello si chiude con il tema InterSpac: "Sono ben viste tutte le iniziative dei tifosi che dimostrano legame e amore. Ma se con Socios.com il fan entra in alcuni processi decisionali, il progetto di Cottarelli presuppone una rappresentazione azionaria che ha tutt’altra dinamica e complessità, non semplice da realizzare nel contesto societario. Noi abbiamo già 200-250 piccoli azionisti che esistono già, e forse vengono un po’ dimenticati. Per ora Interspac è un sondaggio, non sappiamo come evolverà e con che fisionomia: solo quando il progetto arriverà nella seconda fase potremo davvero pronunciarci".