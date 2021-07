Inter, da Socios 20 mln a salire: opzione per più anni. Antonello: “In totale 30 mln”

Il nuovo main sponsor sarà sulle maglie sicuramente per la prossima stagione. Ma con l'Inter resiste l'opzione per un rinnovo pluriennale

"Nel complesso, il contratto con Socios.com è pluriennale, ma ad oggi l’accordo per il nome sulla maglia si riduce a solo un anno: l’opzione per le stagioni successive, però, lascia intendere che la rivoluzione sarà duratura. I 20 milioni (a salire) l’anno avvicinano l’obiettivo originale del club, anche perché vanno inseriti in una strategia composita: "Abbiamo venduto lo spazio posteriore della casacca a Lenovo e ora manca la manica per cui cerchiamo un altro partner. Così, spinti anche dal fattore scudetto, arriviamo a 30 milioni circa di incasso per la maglia completa. So che ha un po’ diviso i tifosi, ma la nuova divisa per me è geniale: richiama il biscione che ci ha fatto gioire".