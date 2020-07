Antonini: “Conte? Non ha scelto l’Inter a caso, c’è un progetto importante. Alla squadra manca…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex terzino di Genoa e Milan Luca Antonini ha parlato così delle scelte comunicative di Antonio Conte:

“Non mi sento di interpretare il modo di pensare di Conte, è un modo come un altro per attirare la pressione addosso e scaricare i ragazzi. Concettualmente ci sta, lo faceva anche Mourinho. E’ un modo come un altro per porre l’attenzione sull’Inter, dice cose forti ma che fanno capire che l’Inter è troppo bersagliata, ha voluto porre l’attenzione su quello e così facendo toglie pressione ai giocatori. Conte ha sempre fatto così e ottenuto ottimi risultati, l’Inter può avere in futuro un progetto importante e un percorso importante. Se Conte sceglie l’Inter non lo fa a caso, va dove può far bene, è un uomo e condottiere, le sue squadre sono pilotate e scendono in campo sapendo già cosa debbano fare. L’Inter non ha ancora questo ma sono convinto che diventerà così”.