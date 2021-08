Antonini: “Milan, puoi giocartela: la Juve è più debole, l’Inter ha perso Lukaku”

L'ex difensore rossonero carica i ragazzi di Pioli: "Se Ibra sta bene e con Giroud è una squadra migliore"

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della stagione che attende i rossoneri: "Rispetto all'anno scorso c'è più consapevolezza. Conosco bene Pioli, l'ho avuto come allenatore e posso dire che è bravissimo, un leader silenzioso. Se Ibra sta bene, con lui e Giroud che porta esperienza sarà un Milan migliore. Gigio ha fatto tanto in questi anni, è il portiere più forte del mondo, però Maignan mi ha dato subito belle sensazioni. Ha personalità, sa come si gioca a un livello alto. Manca ancora un colpo in mezzo al campo, perché è partito Calhanoglu, giocatore bravo ma non insostituibile. Credo che sarà fondamentale il rinnovo di Kessie, uno che dà forza a tutta la squadra: tenerlo al Milan è un'operazione importante, non bisogna lasciarselo scappare. Kessie è il motore costante, Theo Hernandez dà entusiasmo e sostanza. A questo Milan do per ora un sette e mezzo, partiamo da una buona base in un campionato complicato ed equilibrato. La Juve è più debole del Milan nonostante certe individualità e l'Inter ha perso Lukaku. Gigio ci mancherà, ma questo Milan può ancora giocarsela con tutti e lo ha capito. È questa la sua forza".