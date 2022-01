Apertura stadi, Vezzali: “Ok al 50% se la situazione migliora. Speriamo di…”

Il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, ha parlato a margine dell'evento "YES - Youth, Education and Sport"

Se tra un paio di settimane la situazione migliora allora si può ripartire dal 50% negli impianti all'aperto e dal 35% per i palazzetti, con la speranza di arrivare alla capienza totale quando si tornerà alla normalità". Lo ha detto il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, a margine dell'evento "YES - Youth, Education and Sport" presso l'Acquario Romano.