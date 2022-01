Vezzali: “Sport e Asl ora possono seguire linee guida per continuare con i campionati”

Intervenuta nel corso del programma '90 minuto', la sottosegretaria allo sport ha commentato l'intesa sul protocollo Covid

Intervenuta nel corso del programma '90 minuto', la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, ha commentato l'intesa sul protocollo Covid aggiornato per il mondo dello sport nella Conferenza Stato-Regioni, in cui si prevede lo stop alla squadra con il 35% degli atleti positivi. "Sono contenta di essere riuscita a far superare una criticità. Lo sport e le Asl ora possono seguire delle linee guida certe per continuare con i campionati. Abbiamo bisogno di sport ma dobbiamo tenere in considerazione la curva epidemiologica".