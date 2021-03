Apolloni: “Inter, insidie sono dietro l’angolo. Motivazioni in favore del Parma”

L'ex difensore del Parma ha parlato a Tmw Radio della sfida di questa sera tra i gialloblù e l'Inter di Conte

In caso di vittoria è fuga Scudetto decisiva per l'Inter?

"I punti sono ancora tanti, certo il Milan non è in una condizione migliore per vari motivi, fisici e caratteriali. E' ancora tutto da decidere ma vincere oggi per l'Inter sarebbe importante per l'allungo. Le motivazioni le avrà più il Parma e per questo l'Inter deve fare attenzione. Le insidie sono dietro l'angolo".