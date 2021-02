L’appello della sorella di Icardi: “Sono anche pronta a fare la pace con Wanda, la guerra non…”

La sorella del calciatore del Psg è in dolce attesa. Il suo appello al fratello prevede anche una mano tesa a Wanda e il perdono di tutti i loro vecchi conflitti.

Non si rassegna la sorella di Mauro Icardi , Ivana, a non essere riuscita a ricucire il rapporto con il fratello e calciatore del Psg. I vecchi attriti, con alcuni botta e risposta piuttosto infuocati tra lei e Wanda Nara , non sembrano facilmente risolvibili.

Ivana Icardi è in dolce attesa e vorrebbe condividere la gioia per questo momento così speciale con il fratello: “Purtroppo non sono riuscita a parlare con mio fratello, è tutto uguale. Io mi sono stancata, non posso fare niente di più. Bisogna andare avanti nella vita. Voglio molto bene a mio fratello e mi piacerebbe dirglielo di persona anziché in televisione. Avrà una nipotina e mi piacerebbe molto vedere le mie, quelle due bellissime bimbe che ha con Wanda. In questo momento della mia vita io sono felicissima e vorrei condividere questa felicità anche con lui. Sono pronta pure a dimenticare quello che è successo con Wanda, a perdonare e a fare pace. Non serve fare la guerra”. Mauro e Wanda accoglieranno l'appello di Ivana?