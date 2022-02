Inter, ad Appiano parola chiave: il gruppo ha sempre reagito. “Ma stavolta è diverso perché…”

C'è una parola chiave ad Appiano Gentile, che accomuna tutto il gruppo Inter e che testimonia la sensazione che ha lasciato il ko con il Milan

C'è una parola chiave ad Appiano Gentile, che accomuna tutto il gruppo Inter e che testimonia la sensazione che ha lasciato la sconfitta contro il Milan: rabbia. Con quella, trasformata in energia positiva, i nerazzurri sono pronti a scendere in campo questa sera contro la Roma di Mourinho nei quarti di finale di Coppa Italia.

"Rabbia è la parola chiave. Perché l’Inter alle stazioni di servizio s’è fermata poco, lungo questo viaggio. E ha sempre dimostrato di saper ripartire un fretto, un pieno e via: tre vittorie dopo le prime tre sconfitte stagionali, vuol dire che la macchina funziona bene. Occhio, però, perché stavolta è diverso. Stavolta è una trappola per mille e uno motivi. Arriva dopo un derby. Dopo il pieno di polemiche. Dopo uno scudetto vinto come era quello a 15’ dalla fine e invece ora è tutto tornato in gioco. Perché c’è José Mourinho e il rischio di farsi distrarre dal trionfo di zuccheri di San Siro è tanto sottile quanto evidente".