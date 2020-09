Benevento-Inter, cambiano arbitro e quarto uomo: erano presenti a Napoli-Genoa. Dirigerà Piccinini

Si comunicano che gli Arbitri Fourneau e La Penna, designati come Arbitro e Quarto Ufficiale per la gara Benevento – Inter, valida per il recupero della 1ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21, saranno sostituiti dai colleghi Piccinini e Marinelli.

BENEVENTO – INTER h. 18.00

PICCININI

MONDIN – MASTRODONATO

IV: MARINELLI

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO

Come ribadito su Twitter dall’ex arbitro Luca Marelli, la decisione è stata presa in via cautelare visto che Fourneau e La Penna erano presenti al San Paolo per Napoli-Genoa, dopo la notizia delle 14 positività tra i rossoblù.