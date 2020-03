Serie A, l’arbitro Guida opta per l’auto-isolamento: ha diretto Juve-Inter

L’arbitro Marco Guida sceglie l’auto-isolamento. L’arbitro internazionale della sezione di Torre Annunziata, direttore di gara della sfida di domenica scorsa tra Juventus e Inter all’Allianz Stadium, ha deciso di restare in quarantena nella propria abitazione di Pompei dopo la notizia della positività al Coronavirus del difensore bianconero Daniele Rugani.

A rivelarlo è ‘Il Mattino‘, che spiega come non sia stata una scelta imposta e che il protocollo non prevede il tampone. Ad adottare le stesse misure anche il quarto uomo Fabio Maresca e il guardalinee Ciro Carbone.