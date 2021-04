Arctos, fondo interessato all’Inter, si muove in NBA: acquisterà il 5% dei Warriors

Accostato più volte all'Inter nei mesi scorsi, il fondo d'investimento statunitense Arctos si muove anche nell'NBA

"Il fondo americano acquisirà circa il 5% delle quote degli Warriors,. Sarà la prima società di private equity a investire in una squadra NBA dopo l’allentamento delle misure deciso dalla lega per attirare investitori. A dicembre 2020 la società americana aveva raccolto fondi per 950 milioni di dollari utili all’acquisizione di quote di minoranza nelle maggiori società sportive".