Argentina-Bolivia, Scaloni ha solo un dubbio sui titolari. E non è su Lautaro

L'attaccante dell'Inter partirà da titolare nella gara contro la Bolivia, l'ultima della sua Nazionale in questa pausa

Mentre in Italia è atteso l'annuncio del rinnovo con l'Inter, in Argentina Lautaro Martinez aspetta la gara con la Bolivia di domani. È l'ultimo impegno prima del rientro in Italia. Ma sarà a disposizione di Inzaghi solo il giorno prima rispetto alla gara contro la Samp, per questo si ritiene che non giocherà da titolare ma andrà in panchina in vista dell'appuntamento con il Real.