Quali Sudamerica, date e orari di novembre: Argentina-Brasile a quattro giorni da Inter-Napoli

Sono stati definiti dalla Conmebol gli orari delle due giornate di qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022

Per Simone Inzaghi e per l'Inter arrivano buone notizie perché sono in programma solo due turni anziché tre: nella seconda giornata va in scena la sfida tra Argentina e Brasile, in programma nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 all'1.30 italiana. Un programma tutto sommato comodo per i nerazzurri impegnati, considerando che Inter-Napoli è in programma domenica 21 alle ore 18. Discorso analogo per i cileni, impegnati a Santiago contro l'Ecuador sempre il 16 ma alle 21.15 locali (2.15 italiane).