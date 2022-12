Argentina campione, Barella incorona Messi: “Mai altro Dio all’infuori di te”

La vittoria della Nazionale di un campione assoluto: anche l'interista ha commentato la finale del Mondiale in Qatar

L'Italia ai Mondiali non c'era, ma evidentemente ha fatto il tifo per l'Argentina. Del suo compagno Lautaro, ma soprattutto l'Argentina di Messi.Nicolò Barella sui social ha celebrato la vittoria della Nazionale di Scaloni contro la Francia ai rigori. Soprattutto è stata, tutti d'accordo, la Coppa del Mondo dell'attaccante del PSG che ha fatto sognare una generazione con i suoi piedi e ha regalato con i suoi colpi di genio e il suo talento un sogno ad un popolo in attesa di un'altra coppa dai tempi di Maradona.