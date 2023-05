Nessun problema per l'Argentina, che batte 3-0 il Gaatemala e conquista gli ottavi di finale del Mondiale U20 con un turno di anticipo. Ancora una volta protagonista Valentin Carboni, alla seconda partita consecutiva da titolare. Il gioiellino classe 2005 dall'Inter ha poi parlato a fine gara: "È stata una vittoria molto importante, siamo molto contenti per esserci qualificati e per avere già il nostro posto negli ottavi di finale".