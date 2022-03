Argentina, i convocati di Scaloni: ok Lautaro e Correa, confermati i fratelli Carboni

Questa la lista dei convocati diramata poco fa da Lionel Scaloni per gli impegni contro Venezuela ed Ecuador

Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha diramato poco fa la lista dei convocati per gli impegni della Seleccion contro Venezuela ed Ecuador. Presenti i due centravanti dell'Inter Lautaro Martinez e Joaquin Correa, ma non è finita qui: confermata infatti la scelta delle preconvocazioni, con i fratelli Franco e Valentin Carboni, gioielli della primavera nerazzurra, che saranno aggregati alla nazionale per la prima volta.