Nella gara in Bolivia valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022, l’Argentina vince 2-1 contro la squadra di casa. Dopo il vantaggio iniziale della Bolivia firmato da Marcelo Moreno, ecco la rimonta dell’albiceleste. Il pareggio è firmato da Lautaro Martinez al 45′. Al 79′, invece, è Correa della Lazio a porre il risultato sul 2-1 finale. In vista del derby tra Inter e Milan, dunque, il Toro è in forma e manda messaggi a Conte.