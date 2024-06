Al termine di Argentina-Cile, vinta nel finale grazie a un gol di Lautaro, Emiliano Martinez ha commentato la gara: "Il Cile stava giocando per la vita e doveva vincere per continuare la sua Copa America. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Claudio (Bravo) ha fatto una grande partita, ma noi meritavamo di vincere. Devo sempre fare uno o due salvataggi a partita e per fortuna lo faccio".