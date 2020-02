In Argentina insistono: “Messi può lasciare il Barcellona: 5 club interessati”. C’è l’Inter

Le parole di Eric Abidal, direttore tecnico del Barcellona, e la conseguente presa di posizione di Lionel Messi hanno scatenato innumerevoli voci sul futuro del fuoriclasse argentino, che potrebbe addirittura lasciare i catalani a zero nel corso dell’estate. L’eco mediatica partita dalla Spagna ha trovato terreno fertile in tutta Europa, arrivando fino in Argentina, dove i media sportivi hanno rilanciato l’ipotesi di un suo cambio di maglia a giugno. Tyc Sports propone il nome dei club interessati alla Pulce: “Dopo il forte confronto con Abidal, il futuro del calciatore argentino nella squadra catalana inizia ad essere incerto e la stella potrebbe usare la clausola di addio. Lo vogliono Juventus, PSG, Manchester City, Manchester United e Inter“.