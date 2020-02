In Argentina c’è chi è convinto: “L’Inter sogna Messi e ha la carta Zanetti. Ma Schelotto…”

In Argentina continuano a parlarne come se fosse un sogno possibile. “La situazione non proprio idilliaca con i dirigenti del Barcellona di Messi tiene in sospeso i maggiori club europei. L’Inter vorrebbe approfittare del rapporto con Zanetti per avviare una trattativa con l’obiettivo di portare a Milano l’argentino“.

Questo si legge sul sito argentino Perfil. Che poi però sottolinea anche l’esistenza di un’altra indiscrezione sul Pallone d’oro. Avrebbe ricevuto il messaggio di Guillermo Barros Schelotto che desidererebbe ingaggiarlo per la sua sua squadra, i Los Angeles Galaxy. Vorrebbe quindi portare Leo a giocare in MLS e per questo avrebbe parlato con il padre, che è anche l’agente. Tutto sarebbe accaduto nel dicembre 2019: una chiamata di sondaggio per capire le intenzioni dell’argentino. In pratica l’allenatore stava cercando il sostituto di Ibra che aveva annunciato la sua partenza. Ma il padre del giocatore ha ribadito la volontà del figlio di continuare a giocare in Spagna, nonostante il terremoto scoppiato all’interno del club blaugrana.

LE PAROLE DI BRAIDA, EX DS BARCELLONA, SU MESSI

(Fonte: 442.perfil.com)